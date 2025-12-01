Trump confirmó haber conversado con Nicolás Maduro

Donald Trump confirmó el domingo haber conversado con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles sobre el contenido de dicho diálogo.

"La respuesta es sí", dijo el magnate al ser consultado por la prensa -a bordo del Air Force One- sobre si era efectivo que había hablado personalmente con Maduro, como reportó el viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo al prestigioso medio, la conversación tuvo por finalidad acordar una eventual reunión de ambos en Estados Unidos, detalle que el republicano evitó ratificar: "No quiero comentar al respecto".

La llamada, que incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, según el NYT, que tampoco abundó en detalles sobre lo discutido.

"Matar a todos"

La tensión entre EE.UU. y Venezuela ha escalado en los últimos días y el sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "cerrado".

Cuestionado sobre si esta alerta significa un ataque inminente en tierra venezolana, el mandatario rehusó responder.

En contraste, dedicó varios minutos a defender al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán por, supuestamente, haber ordenado "matar a todos" los ocupantes de una lancha narco que, tras ser bombardeada, dejó sobrevivientes.

Según el Washington Post, después de que un primer misil impactara en la nave, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a sus restos. El comandante a cargo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los presentes en el barco.

"(Hegseth) dijo que no ordenó eso y le creo", dijo Trump, mientras que Hegseth ha calificado la información del rotativo como "noticias falsas", una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a la información que le es negativa.

Esta vez, sin embargo, el Ejecutivo deberá explicar a un comité del Senado el supuesto ataque, calificado por legisladores demócratas como "crimen de guerra".