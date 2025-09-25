Trump creó grupo antiterrorista para perseguir a la "izquierda radical"

Donald Trump creó este jueves un nuevo grupo operativo "contra el terrorismo doméstico y la violencia organizada", con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de "izquierda radical".

Trump firmó en la Oficina Oval el memorando que instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro desmantelar redes de financiamiento que apoyen a grupos como a Antifa, al que esta semana declaró "terrorista doméstico", pese a no ser una organización formal y estructurada, según expertos.

Trump atribuye a la "izquierda radical" la oleada de violencia política que sacude al país, y que incluye el asesinato del activisita ultraconservador Charlie Kirk y un reciente tiroteo contra una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El texto firmado hoy asegura que la actual "violencia política no consiste en una serie de incidentes aislados ni surge de forma espontánea. Más bien, es el resultado de campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, cuyo objetivo es silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar el funcionamiento de una sociedad democrática".

Durante el acto, el republicano fue respaldado por la fiscal general, Pam Bondi, quien lo elogió por "quitarle las esposas" a las fuerzas del orden, y agregó que el objetivo es perseguir a "cualquier grupo organizado".

Trump firmó el memorando poco después de que The New York Times informara que el Departamento de Justicia ordenó a varias fiscalías de Estados Unidos abrir investigaciones sobre Open Society Foundations, una red de subvenciones progresistas fundada por el megadonante demócrata George Soros.

Pena de muerte en Washington

Trump ordenó también este jueves a la fiscal Bondi solicitar en Washington DC la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los "factores aplicables": otra medida justificada bajo la toma federal de la capital por el supuesto "crimen sin control" que atraviesa.

Con este memorando, busca revivir la pena de muerte en la capital, que fue abolida en 1981.

La orden establece que el fiscal general para el Distrito de Columbia deberá pedir la pena de muerte en todos los procesos judiciales donde existan "factores aplicables".

Además, agrega que otorgar prioridad a esta medida merece especial atención ante las "amenazas a la seguridad pública" que enfrenta la ciudad.

Bajo esta misma lógica, Trump tomó el poder federal sobre la policía metropolitana de la capital desde el pasado 11 de agosto, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en Washington DC.

Durante las últimas semanas, Trump ha utilizado el discurso de la violencia en diferentes ciudades como Chicago y Los Ángeles, con líderes demócratas, para buscar tomar control federal sobre ellas.