Trump dijo que Xi Jinping se juntó con Putin y Kim Jong Un para "conspirar contra EE.UU."

Donald Trump acusó al presidente de China, Xi Jinping, de "conspirar" contra Estados Unidos junto a sus pares de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong Un, a quienes recibió en Pekín.

"Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América", publicó Trump en su red Truth Social.

El mensaje iba dirigido al mandatario chino, que recibió a sus pares ruso y norcoreano para un gran desfile militar conmemorativo del 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Trump acusó a China de "no reconocer" el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en aquellos años.

El trío de referidos mandatarios estuvo acompañado también por otros líderes orientales, entre ellos el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

"Un ejemplo de relaciones entre potencias"

China y Rusia han estrechado sus lazos en los últimos años: Pekín se ha esforzado por afirmar su neutralidad en la guerra de Ucrania, pero ha proporcionado a Rusia un salvavidas diplomático y económico.

"Las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante y han dado ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre potencias", señaló Xi en la reunión, mantenida en Pekín.

"Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, una coordinación estratégica integral y una cooperación mutuamente beneficiosa", añadió el elíder chino, según la cadena estatal CCTV.

El líder norcoreano arribó a la capital china en tren, vestido de traje negro y con una sonrisa.

El particular encuentro sucede dos semanas después de que Trump encabezara una histórica reunión con Putin en Alaska, en una bilateral que no encontró acuerdos para un cese al fuego en Ucrania.

Luego surgieron planes de una reunión entre las partes implicadas en el conflicto, sin que se haya concretado por el momento.