Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump informa que EE.UU. mató a otros tres "narcoterroristas venezolanos" en aguas internacionales

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Bajo orden suya, militares bombardearon una nueva embarcación que transportaba drogas hacia Norteamérica.

Es el segundo ataque de este tipo, después del que, el 2 de septiembre, quitó la vida 11 supuestos miembros del Tren de Aragua.

Trump informa que EE.UU. mató a otros tres
"Si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, te vamos a cazar", amenazó Trump en su red Truth Social.
Estados Unidos derribó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", detalló el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como 'terroristas'".

El mandatario agregó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.

"¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTAS DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!", concluyó.

Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles -algo que niega Caracas- y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del dictador venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".

