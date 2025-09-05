Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump oficializó el regreso del "Departamento de Guerra" de EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario firmó una orden ejecutiva para restaurar la denominación usada entre 1789 y 1947, asegurando que es “más apropiada” frente al contexto mundial.

Trump oficializó el regreso del
 EFE (archivo)

La Casa Blanca aseguró que el nuevo nombre refleja la fortaleza militar del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

"Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo", dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el cambio de denominación.

A fines de agosto, Trump sugirió el cambio de nombre con el argumento de que bajo esa denominación Estados Unidos logró sus mayores victorias militares.

Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa, como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría.

En 2025, el Departamento de la Defensa recibió un presupuesto de 841 mil 300 millones de dólares del Congreso, una cifra que representa el 11% del gasto federal total.

La idea de restaurar el "Departamento de Guerra" fue mencionada, por primera vez en marzo pasado: el secretario Pete Hegseth mencionó el tema, pero sin dar detalles de si esta iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.

Las + leídas
