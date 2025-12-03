Enfriamiento laboral en EE.UU: Empleo cayó en noviembre por golpe a pequeñas empresas

El enfriamiento del mercado laboral estadounidense se acentuó en noviembre, según un informe publicado este miércoles por la firma de procesamiento de nóminas ADP, que registró una pérdida neta de 32.000 empleos en el sector privado, con las pequeñas empresas como principales afectadas.

La caída, peor de lo previsto por los analistas, supone un giro significativo respecto a octubre, cuando se habían creado 47.000 puestos tras una revisión al alza.

El dato llega en un contexto excepcional debido al reciente cierre parcial del Gobierno estadounidense, que provocó que el Departamento de Trabajo cancelase varias publicaciones oficiales, incluyendo el informe de empleo de octubre, además de retrasar hasta el 16 de diciembre los datos de noviembre.

Ante la ausencia de indicadores públicos, informes como el de ADP se han convertido en referencia sobre la situación del mercado laboral en EE. UU.

Noviembre débil para las pymes

Según la firma, noviembre fue débil para las empresas de menor tamaño: las empresas con menos de 50 trabajadores recortaron 120.000 empleos, la mayor caída desde marzo de 2023. Dentro de ese grupo, las compañías entre 20 y 49 empleados eliminaron 74.000 puestos de trabajo.

En contraste, las medianas y grandes —aquellas con 50 o más empleados— registraron un aumento neto de 90.000 puestos.

Por sectores, educación y servicios de salud encabezaron las contrataciones, con 33.000 nuevos empleos, seguidos de ocio y hostelería, que sumaron 13.000.

Sin embargo, los descensos fueron amplios y abarcaron buena parte de la economía, con caídas en servicios profesionales y empresariales, con una pérdida de 26.000 puestos; información, con 20.000; manufactura, con 18.000; y actividades financieras y construcción, que recortaron 9.000 cada uno.

El informe también refleja una moderación en el crecimiento salarial, y apunta a que los trabajadores que permanecieron en sus puestos vieron incrementos de 4,4% interanual, una décima menos que en octubre.

"La contratación ha sido irregular últimamente, mientras las empresas lidian con consumidores más cautelosos y un entorno macroeconómico incierto", afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

"Y aunque la desaceleración de noviembre fue generalizada, estuvo liderada por un retroceso entre las pequeñas empresas", agregó.

El informe de ADP es la última pieza relevante que recibirá la Reserva Federal antes de su reunión del 9 y 10 de este mes, en la que los mercados descuentan con cerca de un 90% de probabilidad un nuevo recorte de un cuarto de punto en los tipos de interés, según CNBC, pese a las diferencias internas entre los funcionarios sobre la necesidad de seguir relajando la política monetaria.