EE.UU: Después de tres meses recluido, activista palestino dejó cárcel migratoria

Un juez federal de Nueva Jersey ordenó este viernes que el activista palestino Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia que el gobierno de Trump busca deportar, fuera puesto en libertad bajo fianza del centro de detención migratorio de Luisiana, en el que estuvo recluido desde marzo.

Es la segunda ocasión en que el juez Michael E. Farbiarz, del tribunal federal en Newark, Nueva Jersey, ordena la liberación de Khalil, que tenía previsto salir el 13 de junio, luego de que el magistrado fallara contra el argumento del gobierno de que el activista, residente legal de EE.UU., representa una amenaza para los intereses de la política exterior del país.

La Casa Blanca impugnó la primera resolución, indicando que el joven debía permanecer detenido porque supuestamente mintió en su solicitud para la residencia permanente ("green card"), así como sobre su participación en ciertas organizaciones, y su trabajo en la Oficina de Siria en la embajada británica en Beirut (Líbano) después del 2022, tras lo cual el juez fijó para hoy la audiencia.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración considera fraude mentir en esa solicitud de residencia.

En su fallo de hoy, el juez Farbiarz indica que las acusaciones de mentir no son razones para que Khalil, que el año pasado lideró las protestas contra la guerra de Israel en la Franja de Gaza, permanezca detenido mientras se define su caso.

"Trump y su administración eligieron a la persona equivocada para esto", declaró a la prensa tras salir del centro penitenciario, antes de advertir que durante su reclusión, vio "otra realidad sobre este país, que supuestamente es un campeón de los derechos humanos y las libertades y la justicia, pero una vez que cruzas esa puerta ves la desesperanza".

Se espera que viaje a Nueva York a reunirse con su esposa, Noor Abdalla -de nacionalidad estadounidense- y conocer a su hijo recién nacido, dado a luz luego de que el gobierno de Trump lo detuviera -junto a otros estudiantes extranjeros- por sus actividades contra la guerra en Gaza, que el presidente considera antisemitas.

De todos los arrestados en ese entonces, el único que permanecía detenido era Khalil, a quien EE.UU. acusa de tener vínculos con el grupo islamista Hamás, sin haber presentado pruebas al respecto, recuerda The New York Times.

La mujer de Khalil celebró su liberación en un comunicado: "Por fin podemos respirar aliviados y saber que Mahmoud regresa a casa con Deen y conmigo, quien nunca debió haber sido separado de su padre", manifestó Abdalla.

Dicho esto, opinó que el fallo del juez y la liberación de su pareja no aborda en absoluto las injusticias que la administración Trump ha infligido a su familia, y "a tantas otras personas a quienes el gobierno intenta silenciar por denunciar el genocidio israelí contra los palestinos".

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, hoy mismo, un juez de inmigración negó la libertad bajo fianza de Khalil y ordenó su deportación.

Mediante un comunicado publicado en X, la agencia federal afirmó que la decisión sobre el futuro del activista no está en manos de un juez de distrito, sino de inmigración y arremetió contra el magistrado Farbiarz, como ha hecho con otros jueces que fallan en contra del gobierno de Trump.

"Un juez de inmigración, no un juez de distrito, tiene la autoridad para decidir si Khalil debe ser liberado o detenido", señaló el Departamento de Seguridad Nacional.

An immigration judge, not a district judge, has the authority to decide if Mr. Khalil should be released or detained. On the same day an immigration judge denied Khalil bond and ordered him removed, one rogue district judge ordered him released. This is yet another example of how…