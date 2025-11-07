Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU. destruyó otra lancha y acumula 69 "narcoterroristas" muertos en el Caribe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Si quieren seguir con vida, dejen de traficar drogas. Si trafican, los mataremos", amenazó la Administración Trump.

EE.UU. destruyó otra lancha y acumula 69

El último ataque dejó tres fallecidos.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó la destrucción de otra nave supuestamente ligada al narcotráfico y la muerte de sus tres tripulantes, con que suma 69 personas eliminadas en estos operativos en aguas internacionales.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, comunicó el ataque por medio de redes sociales, aseguró que el bote traficaba "estupefacientes en el Caribe" y que los fallecidos fueron "tres narcoterroristas varones".

Acompañó la publicación con un video en blanco y negro sin sonido del bombardeo al bote, que fue ordenado por Donald Trump, y cerró con un consejo amenazante: "Si quieren seguir con vida, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos".

Con este nuevo ataque, suman más de 20 los botes destruidos y al menos 69 personas han sido "eliminadas", sin que se conozcan sus identidades.

El jueves, fracasó en el Senado estadounidense una iniciativa del Partido Demócrata para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales: consiguió 49 votos a favor versus 51 en contra.

