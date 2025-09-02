Síguenos:
Gobierno de EE.UU. difundió registro de ataque a supuesta embarcación narco

Publicado:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, difundieron a través de sus redes sociales un video en el que supuestamente se ve el momento en que una embarcación calificada por ellos como "narcoterrorista" fue destruida por un ataque aéreo.

Según las autoridades estadounidenses en la operación murieron 11 personas que trasladaban droga a Norteamérica a través del mar Caribe.

