El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha generado una gran polémica en las redes sociales al utilizar la música y el lema de Pokémon, "Gotta catch 'em all" (Hay que atraparlos a todos, en español), en un video para promover el trabajo de sus agentes de inmigración.

El montaje, publicado en la cuenta de X del organismo, muestra una serie de redadas y arrestos, intercalados con escenas del famoso anime.

La controversia se intensificó con el final del video, donde se muestran tarjetas coleccionables falsas de Pokémon con fotos de personas arrestadas, junto a sus presuntos delitos, como homicidio involuntario, pedofilia, robo, asesinato y poner en peligro a un menor.

