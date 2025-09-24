Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.3°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"¡Atrápalos ya!": Gobierno de Trump usa a Pokémon para promover arrestos de inmigración

Publicado: | Fuente: DHS
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha generado una gran polémica en las redes sociales al utilizar la música y el lema de Pokémon, "Gotta catch 'em all" (Hay que atraparlos a todos, en español), en un video para promover el trabajo de sus agentes de inmigración.

El montaje, publicado en la cuenta de X del organismo, muestra una serie de redadas y arrestos, intercalados con escenas del famoso anime.

La controversia se intensificó con el final del video, donde se muestran tarjetas coleccionables falsas de Pokémon con fotos de personas arrestadas, junto a sus presuntos delitos, como homicidio involuntario, pedofilia, robo, asesinato y poner en peligro a un menor.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados