EEUU confirmó el envío del primer vuelo con migrantes deportados a Guantánamo

Estados Unidos envió este martes el primer vuelo con migrantes detenidos en su territorio hacia un centro de detención en la Base Militar de Guantánamo (Cuba), según informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Ya no permitiremos que EE.UU. sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo", dijo en declaraciones esta mañana a la cadena Fox News.

White House Press Secretary Karoline Leavitt: "The first flights from the United States to Guantanamo Bay with illegal migrants are underway."



