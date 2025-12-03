Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.1°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU. | Inmigración

Efecto inmediato: Washington bloqueó visas para ciudadanos de 19 países

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Incluso las solicitudes en curso se pusieron "en espera" indefinida.

Efecto inmediato: Washington bloqueó visas para ciudadanos de 19 países
 Gemini IA
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El gobierno de Estados Unidos anunció que, con efecto inmediato, se congelaron todas las solicitudes de inmigración de personas provenientes de 19 países considerados "de preocupación" para la seguridad nacional.

De acuerdo a un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), se "ponen en espera las solicitudes de beneficios pendientes" para personas de esos países, "hasta una revisión integral, independientemente de la fecha de ingreso".

Además, según reporta la cadena CNN, las tarjetas de residencia o green cards ya entregadas a ciudadanos de estos mismos 19 países serán sometidas a un nuevo escrutinio.

Los 19 países con suspensión de visas

De acuerdo al informe del USCIS, los 19 países afectados por la medida son:

  • Afganistán
  • Burundi
  • Chad
  • Cuba
  • Eritrea
  • Guinea Ecuatorial
  • Haití
  • Irán
  • Laos
  • Libia
  • Myanmar
  • República del Congo
  • Sierra Leona
  • Somalia
  • Sudán
  • Togo
  • Turkmenistán
  • Venezuela
  • Yemen

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada