Efecto inmediato: Washington bloqueó visas para ciudadanos de 19 países

El gobierno de Estados Unidos anunció que, con efecto inmediato, se congelaron todas las solicitudes de inmigración de personas provenientes de 19 países considerados "de preocupación" para la seguridad nacional.

De acuerdo a un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), se "ponen en espera las solicitudes de beneficios pendientes" para personas de esos países, "hasta una revisión integral, independientemente de la fecha de ingreso".

Además, según reporta la cadena CNN, las tarjetas de residencia o green cards ya entregadas a ciudadanos de estos mismos 19 países serán sometidas a un nuevo escrutinio.

Los 19 países con suspensión de visas

De acuerdo al informe del USCIS, los 19 países afectados por la medida son: