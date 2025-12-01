El aniversario 250 de la declaración de independencia de Estados Unidos es uno de los temas centrales de las decoraciones elegidas por la primera dama, Melania Trump, en la primera Navidad desde el regreso junto a su esposo, el presidente Donald Trump, a la Casa Blanca.

La residencia ejecutiva estadounidense fue engalanada con 75 coronas navideñas, 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y unas 2.000 tiras de luces con motivo de las festividades de fin de año, que resaltarán la noción de que "El hogar está donde reside el corazón", según desveló este lunes la Oficina de la primera dama.

Entre los elementos escogidos personalmente por Melania Trump se incluyen también más de 2.800 estrellas doradas en honor a los soldados y sus familiares, unas 10.000 mariposas y 120 libras de jengibre utilizado para construir las tradicionales casitas.

