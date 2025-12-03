Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Partido Demócrata

Donald Trump indultó congresista demócrata acusado de recibir sobornos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Henry Cuéllar y a su esposa fueron perseguidos por el gobierno de Joe Biden, argumentó el presidente de EE.UU.

Donald Trump indultó congresista demócrata acusado de recibir sobornos
 ccsct.org

De 70 años, el abogado fue representante en el parlamento estatal y desde 2005 electo para la Cámara Baja.

El republicano Donald Trump, presidente de Estados Unidos y quien considera al Partido Demócrata parte de la "izquierda radical", indultó a un congresista de esa militancia, acusado por recibir sobornos.

El perdón para el texano Enrique Roberto "Henry" Cuéllar y a su esposa, Imelda, se basa en que -dijo el mandatario- fueron víctimas de una "persecución" del anterior gobierno, liderado por el demócrata Joe Biden.

"El 'Deshonesto' Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para 'eliminar' a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuéllar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden", aseguró Trump en su red social, Truth Social.

Cuéllar fue acusado en 2024 de aceptar 600.000 dólares en sobornos de un banco mexicano, identificado en la prensa como el Banco Azteca, aunque no figura en la acusación oficial, y de una empresa energética controlada por el gobierno de Azerbaiyán a cambio de utilizar su cargo para beneficiar a dichas entidades.

"Joe 'el Dormilón' persiguió al congresista, e incluso a su maravillosa esposa, Imelda, simplemente por decir la VERDAD", escribió Trump, tras cargar contra los demócratas y acusarlos de ser una "amenaza total y absoluta para la democracia".

"Por la presente anuncio mi indulto total e incondicional al querido congresista de Texas Henry Cuéllar y a Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche puedes dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!", apuntó.

