Bush lamentó la muerte de Cheney, su vicepresidente, como una "pérdida" para EE.UU.

El expresidente de Estados Unidos George W. Bush lamentó este martes la muerte del que fuera su vicepresidente, Dick Cheney, como una "pérdida para la nación" y elogió "su presencia serena y firme" en la Casa Blanca "en medio de grandes desafíos" como los ataques del 11-S durante su mandato.

"La muerte de Richard B. Cheney es una pérdida para la nación y una tristeza para sus amigos", escribió en un comunicado publicado en X, donde agradeció al veterano político que estuviera a su lado durante los ochos años de su presidencia (2001-2009) y expresó condolencias a su familia.

Según el exmandatario republicano, la historia recordará a Cheney como "uno de los mejores servidores públicos de su generación: un patriota que aportó integridad, gran inteligencia y seriedad a cada cargo que ocupó".

"Dick fue una presencia serena y firme en la Casa Blanca en medio de grandes desafíos nacionales. Confiaba en su consejo honesto y directo, y siempre dio lo mejor de sí. Se mantuvo fiel a sus convicciones y priorizó la libertad y la seguridad del pueblo estadounidense", indicó Bush.

Una figura controvertida como pocas, Cheney (1941-2025) murió la noche del lunes a los 84 años por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, reveló este martes su familia.

Antes de convertirse en vicepresidente de Bush hijo, fue secretario de Defensa de su padre, el también mandatario republicano George H. W. Bush, cargo en el que dirigió la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991.

Luego, ya en la Casa Blanca, fue uno los principales artífices de la "guerra contra el terrorismo" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando -ante la ausencia de George W. Bush- asumió el mando desde la Situation Room (sala de crisis de la Casa Blanca), puesto protagónico que no dejó.

"Durante sus dos mandatos y a lo largo de su extraordinaria trayectoria, el servicio de Dick Cheney siempre honró al país que amaba", agregó Bush en su mensaje.

Statement by President George W. Bush on Vice President Dick Cheney:



The death of Richard B. Cheney is a loss to the nation and a sorrow to his friends. Laura and I will remember Dick Cheney for the decent, honorable man that he was. History will remember him as among the finest…

Condoleezza Rice: Cheney "ayudó a trazar un rumbo para proteger a EE.UU." tras el 11-S

La exsecretaria de Estado de Bush, Condoleezza Rice, también reaccionó con tristeza a la muerte de quien calificó como "un patriota inquebrantable", junto al que sirvió durante años en Washington.

Rice insistió en que como vicepresidente, Cheney "ayudó a trazar un rumbo para proteger a Estados Unidos tras los aciagos días del 11-S" y envió condolencias a su familia.

"Fue una figura inspiradora y un mentor que me enseñó mucho sobre el servicio público", aseguró.

I admired Vice President Cheney for his integrity and his love of our country. I am grateful that I had the chance to serve with him twice --- when he was Secretary of Defense for President George H.W. Bush at the end of the Cold War --- a triumphant time for America and its…

La Casa Blanca ondea banderas a media asta pero no se pronuncia sobre muerte de Cheney

La Casa Blanca ondea este martes sus banderas a media asta por el fallecimiento de Cheney, aunque no se pronunció sobre el fallecimiento del republicano, enfrentado al presidente Donald Trump.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, dijo en una rueda de prensa que no le consta que el Gobierno de EE.UU. esté involucrada en los preparativos del funeral.

"Sé que el presidente está al tanto del fallecimiento del exvicepresidente y, como viste, las banderas ondean a media asta conforme a la ley", apuntó.

Trump tampoco se ha pronunciado sobre la muerte del republicano, quien en las elecciones del año pasado pidió el voto para la candidata demócrata, Kamala Harris.

Figura dominante en la política de Washington y representante de la política de "halcones" republicanos, la línea conservadora de Cheney se distanció del rumbo del partido por el liderazgo de Trump.

El presidente lo ha criticado duramente por su responsabilidad en las guerras de Estados Unidos, mientras Cheney calificó a Trump de "cobarde" y de ser "la mayor amenaza que ha conocido la República".