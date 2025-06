Congresista demócrata de EE.UU. murió baleada en "un asesinato por motivos políticos"

La congresista demócrata Melissa Hortman y su marido murieron este sábado en Minnesota (Estados Unidos) en lo que parece ser "un asesinato por motivos políticos", según informó el gobernador del estado, Tim Walz.

El senador demócrata John Hoffman, también de Minnesota, y su mujer también recibieron esta mañana múltiples disparos en otro ataque, y tras someterse a una cirugía están ahora recibiendo atención sanitaria, indicó Walz.

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota, explicó a los medios que la policía respondió a una llamada durante la madrugada en el barrio donde residía Hoffman, informando de que "un individuo" había disparado al senador y a su mujer.

Mientras se encontraban en la residencia de Hoffman, recibieron otra llamada alertando del ataque a Hortman y a su esposo.

En la vivienda de la legisladora, el sospechoso disparó contra los agentes, que respondieron también con tiros hasta que, en medio del caos, el individuo aprovechó para escapar de la escena, declaró Drew Evans.

Walz indicó que el atacante se hizo pasar por un agente de policía a la hora de cometer los crímenes.

Así, el individuo llevaba chaleco antibalas, una pistola y una placa de policía, incidió Mark Bruley, el jefe de policía de la ciudad de Brooklyn Park.

Además, Bruley dijo que el vehículo del sospechoso contenía un "manifiesto", así como una lista con nombres de personas, entre los que se encontraban los de los dos políticos que fueron tiroteados.

Las autoridades indicaron en la conferencia de prensa que, hasta el momento, han detenido e interrogado a varias personas, pero nadie permanece aún bajo custodia.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, escribió en su cuenta de X que el FBI está investigando este caso junto a socios estatales y locales: "Esta horrible violencia no será tolerada y será procesada con todo el peso de la ley".

I am closely monitoring developments in Minnesota after what appears to be a targeted attack against state lawmakers. The FBI is on the ground investigating this case alongside state and local partners.



This horrific violence will not be tolerated and will be prosecuted to the…