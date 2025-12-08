Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.8°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU. | Relaciones Exteriores

Casa Blanca amenaza a México con aranceles del 5% por deuda de agua

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Donald Trump arremetió contra su país vecino por el incumplimiento de la entrega de 246,6 millones de metros cúbicos de agua, cruciales para los cultivos y el ganado de Texas.

La advertencia presidencial se produce horas después de una reunión con líderes agrícolas y legisladores, quienes exigen el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Casa Blanca amenaza a México con aranceles del 5% por deuda de agua
 EFE (archivo)

Más allá del déficit hídrico actual, México adeuda cerca de mil millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años, intensificando la presión sobre la administración para una pronta solución.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que autorizó la documentación para imponer un arancel del 5% a México si el país vecino no libera de inmediato de 246,6 millones de metros cúbicos pendientes según el Tratado de Aguas, un incumplimiento que, según Trump, afecta seriamente los cultivos y el ganado de Texas.

Trump señaló que México aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

"Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores", subrayó el mandatario, instando a que el gobierno mexicano "solucione esto ya", dijo el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Los detalles del tratado

La advertencia de Trump a México llega pocas horas después de reunirse en la Casa Blanca con un grupo de líderes agrícolas del sur de Texas que, junto con el gobernador Greg Abbott y el senador republicano Ted Cruz, han buscado presionar al país vecino para que cumpla el acuerdo de aguas de 1944, el cual regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos que cruzan ambas naciones.

De acuerdo con el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

"México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS", escribió Trump.

Crisis del sector agrícola

La amenaza del republicano llega el mismo día en que su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, reconoció que el sector agrícola enfrentaba una crisis peor que cualquiera que la mayoría de los agricultores hubiera vivido.

La secretaria agregó que los agricultores recibirían su ayuda el 28 de febrero de 2026 y que sabrían cuánto recibirían a finales de año.

Trump afirmó en la Casa Blanca: "Amamos a nuestros agricultores", y anunció un rescate de 12.000 millones de dólares que será tomado de un fondo de la secretaría de Agricultura.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada