Alberto Rojas, director del Observatorio Internacional de la Universidad Finis Terrae, abordó en Cooperativa la nueva "doctrina Monroe" impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la que ha llevado a un cambio en las relaciones internacionales durante el último año.

Uno de los factores claves en las próximas semanas será la situación de Venezuela, y el impacto que tendría en las condiciones para Cuba el posible fin del régimen de Nicolás Maduro y el chavismo.

