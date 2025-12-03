Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Seguridad

Tren de Aragua: EE.UU. aplicó sanciones a famosa modelo y DJ venezolana

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Rosita", también DJ, suma más de 3,5 millones de seguidores en redes sociales.

Tren de Aragua: EE.UU. aplicó sanciones a famosa modelo y DJ venezolana
Jimena Araya, o "Rosita", es una modelo y DJ venezolana que suma más de 3,5 millones de seguidores en redes sociales, que ahora aparece en una lista de sanciones del gobierno de Estados Unidos, por sus vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.

Washington impuso un castigo financiero a la mujer, de 42 años y reconocida por sus sensuales publicaciones en internet, a raíz de su supuesta relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias "Niño Guerrero", sindicado como líder de la banda transnacional.

La modelo figura entre la red de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro por presuntamente brindar "apoyo material" al Tren de Aragua, organización que ahora está designada como "grupo terrorista" por la Casa Blanca.

Según EE.UU., se cree que Araya mantiene una relación sentimental con Niño Guerrero, a quien habría ayudado a escapar de la prisión de Tocorón, en Venezuela, en 2012.

Uno de los clubes donde habría actuado es Maiquetía VIP, en el sur de Bogotá, Colombia, y que es propiedad de Eryk Landaeta, arrestado en 2024 y también sancionado por Estados Unidos por utilizar dichas fiestas para la venta de drogas y el blanqueo de dinero.

En 2019, Araya apareció vinculada a un caso criminal en Perú, cuando apareció en fotografías junto a una mujer que fue asesinada y descuartizada, por una "mafia de prostitución clandestina".

