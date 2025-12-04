Mapache intruso irrumpió en licorería y terminó inconsciente en el baño

Un mapache terminó en el centro de una inusual escena en Virginia, Estados Unidos, luego de irrumpir en una licorería, derribar productos y beber lo suficiente para quedar completamente intoxicado.

Según dio a conocer un refugio de animales del condado de Hanover, el personal del local pidió ayuda tras encontrar al particular intruso desplomado al lado de la taza del baño, además de varias botellas abiertas, aunque se desconoce cuánto alcanzó a beber.

Fue entonces que oficiales de control animal acudieron hasta el lugar y trasladaron al mapache a un refugio para que se recuperara. Sin embargo, desde el recinto aseguraron en tono de broma que el "bandido enmascarado" fue llevado a "ponerse sobrio antes de cualquier interrogatorio".

Tras algunas horas de descanso y sin señales de lesiones, más allá de una probable resaca, el animal fue liberado en buen estado de vuelta a su hábitat, con la esperanza de que no repita la loca aventura.