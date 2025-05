Secretario de Salud de EEUU y antivacunas se bañó en arroyo con heces junto a sus nietos

El subsecretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, conocido por su postura antivacunas, causó polémica al subir fotos a sus redes sociales en las que se le puede ver bañándose en un arroyo altamente contaminado junto a sus nietos.

Se trata del arroyo Rock Creek, que fluye por gran parte del noroeste de Washington, y en el cual está prohibido nadar porque se usa para el desagüe de las alcantarillas y aguas pluviales durante las lluvias.

"Caminata del Día de la Madre en Dumbarton Oaks Park con Amaryllis, Bobby, Kick y Jackson, y un baño con mis nietos, Bobcat y Cassius en Rock Creek", escribió Kennedy en X.

Desde el Servicio de Parques Nacionales advirtieron que el "Rock Creek tiene altos niveles de bacterias y otros patógenos infecciosos que hacen que nadar, caminar y cualquier otro contacto con el agua sea un peligro para la salud humana (y de las mascotas)".

El subsecretario es altamente conocido por ser adherente a las conspiraciones antivacunas y se le ha acusado de difundir teorías falsas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY