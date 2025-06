TikTok cerró cuenta de Influencer tras humillante reto a mujer en situación de calle

La cuenta de TikTok de una influencer fue suspendida, luego que subió un video en el que retaba a una mujer en situación de calle a lanzarse a un lago, a cambio de 20 dólares (cerca de 19 mil pesos chilenos).

Natalie Reynolds se encontraba transmitiendo en vivo desde el Lady Bird, en Austin, Estados Unidos, cuando le dijo a la mujer que "simplemente salte" como parte de por una supuesta "búsqueda del tesoro".

"Dijiste que estaba bien... me dijiste que saltara", se escucha decir a la mujer. Ante esto, Reynolds responde riéndose: "No, no lo hice", mientras reprende a sus amigos, quienes le recuerdan que sí había incentivado a la mujer a lanzarse.

La situación escaló rápidamente, cuando la mujer comenzó a gritar que no podía salir del agua. "No sé nadar, solo puedo flotar", gritaba la mujer fuera de cámara.

Sin saber qué hacer, al influencer se puso a llorar y finalmente decidió irse corriendo del lugar con sus amigos, justo cuando un camión de bomberos llegó para auxiliar a la mujer.

Tras el incidente, Reynolds aseguró que fue la mujer quien primero se acercó y la retó a saltar al agua, y que la situación quedaría en el olvido en una semana. Sin embargo, tras la decisión adoptada por TikTok, la influencer subió un video para suplicar entre lágrimas que le devuelvan su cuenta.

"Esto es mi vida", se le escucha decir llorando frente a las puertas cerradas de las oficinas de TikTok y tratando de comunicarse telefónicamente con personal de la empresa.