Tesla desmiente planes para reemplazar a Elon Musk como CEO

El presidente de la junta directiva de Tesla, Robyn Denholm, desmintió este jueves como "totalmente falsos" los reportes de que la empresa de vehículos eléctricos busca reemplazar a Elon Musk como consejero delegado, tras la caída en sus ingresos y sus activos en la bolsa.

"Un informe periodístico afirmó erróneamente que la junta directiva de Tesla había contactado con empresas de reclutamiento para iniciar la búsqueda de un CEO en la compañía. Esto es totalmente falso (y se comunicó a los medios antes de la publicación del informe)", indicó Denholm en la cuenta oficial de la empresa en la red social X.

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.



This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).



