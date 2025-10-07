Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU.

Texas lanza una "operación encubierta" contra "grupos terroristas de izquierda"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Ken Paxton, fiscal general, dijo que el antifascismo y el "transgenerismo" son un cáncer en la cultura de Estados Unidos.

El político ultraconservador justificó su decisión de emprender esta tarea mencionando el asesinato del activista Charlie Kirk.

Texas lanza una
 EFE
El Gobierno de Texas anunció este martes el inicio de una "operación encubierta" para investigar a presuntos "grupos terroristas de izquierda" en el estado.

El fiscal general, Ken Paxton, señaló en un comunicado que las "ideologías corruptas" como el antifascismo y el "transgenerismo" -un término usado para negar y estigmatizar las identidad de las personas trasgénero- "son un cáncer en la cultura" de Estados Unidos.

El político ultraconservador justificó su decisión de emprender esta tarea mencionando el asesinato del activista de derecha, Charlie Kirk.

"Su martirio representó un punto de no retorno en EE.UU., no puede haber compromiso con aquellos que nos quieren muertos", agregó.

Paxton agregó que instruyó a su oficina a "identificar, investigar e infiltrar" presuntos grupos de izquierda, pero no especificó cuáles ni ofreció otros detalles sobre la operación.

El anuncio se da en medio del incremento de la retórica - promovida también por parte del Gobierno del presidente Donald Trump-, en contra de la oposición política y, en particular, a lo que denomina como "grupos extremistas", exacerbada tras la muerte de Kirk.

