Charlie Kirk, estrecho aliado de Trump, murió tras recibir disparo en universidad

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social.

"Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", agregó el mandatario.

Tanto Trump como Real America's Voice, un canal de televisión en el que trabajaba Kirk, confirmaron su fallecimiento.

Previamente, medios estadounidenses habían indicado que Kirk fue internado en estado crítico en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque, frente a unos 2.000 asistentes en la Universidad Utah Valley (UVU).

La casa de estudios suspendió las clases por el resto de esta jornada, y se desalojó el campus instantes después del tiroteo, mientras que el FBI se encuentra desplegado en la zona para investigar el suceso.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Además, prestó su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado, y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Único arrestado no es el autor del disparo, según NYT

Casi en paralelo a la confirmación de su muerte, el diario The New York Times indicó que el único sospechoso arrestado por el tiroteo no es el autor del asesinato.

Un vocero de la UVU, Scott Trotter, indicó al periódico que la policía determinó que la persona detenida no es la que disparó, hiriendo a Kirk en el cuello.

Minutos después del ataque, la universidad había comunicado que un sospechoso se encontraba bajo custodia.