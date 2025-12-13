Tiroteo en campus de EE.UU. dejó dos muertos y ocho heridos críticos

Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

Cerca de las 17:00 hora local (18:00 en Chile), la casa de estudios estadounidense informó a los alumnos de un tiroteo activo mediante una alerta interna, y les pidió que se refugiaran.

"Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley", informó la universidad a través de un comunicado.

Las otras ocho víctimas, que están "en estado crítico pero estable", fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Los equipos de seguridad trabajan para identificar a las personas fallecidas y a los sobrevivientes del ataque.

Según un análisis de la cadena CNN, este año se han producido más de 70 tiroteos en instituciones académicas de ese país.

Atacante escapó del lugar

Por otro lado, el escrito afirma que "el autor o autores del tiroteo aún no han sido detenidos. Las fuerzas del orden están activas en la zona".

Según explicó el subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O'Hara, desconocen como el sospechoso entró en el campus pero saben que salió tras el tiroteo. Además, el arma que se utilizó no ha sido localizada.

"Por ahora, lo único que sabemos es que el sospechoso era un hombre vestido de negro", dijo O'Hara en una rueda de prensa.

El alcalde de la ciudad, Brett Smiley, complementó que hubo un primer detenido pero más tarde se demostró que "no estaba involucrado" en el suceso.

"Sigan tomando todas las medidas necesarias para mantenerse a salvo. Sigan las instrucciones de las fuerzas del orden y eviten la zona. La seguridad de nuestra comunidad es lo más importante", añadió la universidad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que agentes del FBI se desplazaron hasta Providence para apoyar a las agencias locales.

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, dijo estar monitoreando la situación y pidió rezar por las víctimas.