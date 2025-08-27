Síguenos:
Mundo | EE.UU. | Tiroteos

Tiroteo en colegio de EE.UU. dejó a dos niños muertos y 14 heridos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En la ciudad de Minneapolis se registraron otros tres ataques armados en las últimas 24 horas, pero ninguno con menores en medio del fuego.

El tirador fue neutralizado por la policía y no representa una amenaza, confirmaron las autoridades.

 Archivo Cooperativa
Al menos dos personas perdieron la vida y otras catorce fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo que se registró en un escuela este miércoles en Minneapolis, Estados Unidos.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela católica de Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no "representa una amenaza activa", confirmaron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a "rezar" por todas las personas implicadas.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.

De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.

Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.

