El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma al activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre y habría cumplido 32 años este martes.

"Tenía muchas ideas en su cabeza (...) Charlie es irreemplazable", dijo el mandatario durante la ceremonia que se realizó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, con la presencia de los funcionarios más cercanos de su gabinete, algunos senadores republicanos y su homólogo argentino, Javier Milei, sentado en primera fila.

El mandatario aseguró que el 14 de octubre será el Día Nacional de la Remembranza de Charlie Kirk.

La medalla fue recibida por la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien dijo a Trump que era "el mejor regalo de cumpleaños" que su esposo podía recibir.

La Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de Estados Unidos, ha sido entregada por distintos presidentes a figuras destacadas de la política, la cultura y el deporte.

LEER ARTICULO COMPLETO