El presidente español, Pedro Sánchez, llamó al gigante tecnológico Meta a comparecer ante el Congreso para que dé explicaciones sobre un presunto caso de espionaje sistemático y masivo a los usuarios, en el marco de la condena que la obliga a pagar más de 550 millones de euros a los medios digitales hispanos por competencia desleal en la gestión de publicidad.

"Hay un caso reciente que yo creo que debería preocuparnos a todos, y es una investigación realizada por expertos y expertas en nuestro país, en Bélgica y en Holanda, que han revelado cómo esta empresa, que está detrás de Facebook, WhatsApp e Instagram, habría estado supuestamente espiando a millones de usuarios y usuarias sin su conocimiento", dijo el gobernante.

"¿Cómo? Bueno, pues a través de un sistema oculto que permitía rastrear la actividad en internet, incluso cuando los usuarios navegaban en modo privado o usaban una VPN. Y aunque creían estar protegidos, la realidad era que Meta seguía observando", afirmó Sánchez.

LEER ARTICULO COMPLETO