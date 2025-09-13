Síguenos:
Explosión en un bar de Madrid dejó al menos 25 heridos

Publicado: | Fuente: RTVE Noticias | Foto: EFE
Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, producto de una explosión ocurrida la tarde de este sábado en el bar "Mis Tesoros" de Puente de Vallecas, un barrio obrero en las afueras de Madrid.

El suceso, que también provocó daños en el edificio de departamentos que se encuentra sobre el local, fue causado por una "concentración de gases", según los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Los voluntarios trabajan en el retiro de escombros del bar y el control del edificio.

