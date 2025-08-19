Diputado se suicidó en el Parlamento de Finlandia, según medios locales

El Eduskunta (Parlamento finlandés) informó la muerte del diputado socialdemócrata Eemeli Peltonen en la sede parlamentaria de Helsinki, hecho que varios medios locales atribuyen a un suicidio, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la causa del deceso.

Peltonen, de 30 años, había obtenido su primer acta de diputado por el Partido Socialdemócrata (SDP) en las elecciones de 2023, y se encontraba de baja por una enfermedad hace varias semanas.

El suceso se produjo este martes hacia las 11:00 hora local (4:00 en Chile), y poco después, acudieron al edificio del Eduskunta una ambulancia, un coche de protección civil y varias patrullas policiales.

La Policía confirmó el fallecimiento de una persona, y está investigando las causas de la muerte, aunque por el momento no sospecha que se trate de un delito.

El incidente conmocionó a la clase política finlandesa, y causó un aluvión de mensajes de pésame y solidaridad con los familiares y amigos del fallecido.

Member of Parliament Eemeli Peltonen passed away at the Parliament Building on Tuesday, 19 August. He was a first-term MP. — SuomenEduskunta (@SuomenEduskunta) August 19, 2025

"Era un miembro muy querido de nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Una vida joven que ha terminado demasiado pronto. Compartimos el dolor de sus seres queridos y les deseamos fuerzas en este momento de duelo", afirmó la vocera parlamentaria socialdemócrata, Tytti Tuppurainen.

"Estoy conmocionado. Los miembros del partido conservador lo conocemos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado con él. De alguna manera, el mundo se ha detenido, es muy difícil de entender", manifestó el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a la televisión nacional YLE.

"En nombre del Eduskunta, expreso mis condolencias a la familia y amigos del diputado Peltonen. El señor Peltonen era un colega muy querido y respetado en todos los partidos", escribió en la red social X el presidente del Parlamento, el ultraderechista Jussi Halla-aho.

El Parlamento finlandés se encuentra en receso por las vacaciones estivales, y tiene previsto retomar su actividad el próximo 2 de septiembre.