Miles de personas salieron a las calles de Inglaterra, Alemania y Suiza para manifestar su respaldo al pueblo palestino y exigir un alto al fuego en Gaza.

Las concentraciones se desarrollaron en ciudades como Liverpool, Berlín y Bellinzona, donde se exhibieron banderas y pancartas en rechazo a la ofensiva israelí.

Las protestas fueron convocadas por organizaciones civiles y colectivos pro derechos humanos, que acusaron una crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

