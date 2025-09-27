Masivas manifestaciones en Europa en apoyo al pueblo palestino
Publicado:
Miles de personas salieron a las calles de Inglaterra, Alemania y Suiza para manifestar su respaldo al pueblo palestino y exigir un alto al fuego en Gaza.
Las concentraciones se desarrollaron en ciudades como Liverpool, Berlín y Bellinzona, donde se exhibieron banderas y pancartas en rechazo a la ofensiva israelí.
Las protestas fueron convocadas por organizaciones civiles y colectivos pro derechos humanos, que acusaron una crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
