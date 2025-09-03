Lisboa: Al menos 15 muertos y 18 heridos por descarrilamiento de funicular turístico

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas -cinco de ellas en estado grave- después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles.

Las cifras fueron informadas en una rueda de prensa en terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

En un comunicado, el Ejecutivo subrayó que la prioridad inmediata son las víctimas y que las autoridades competentes realizarán "a su debido tiempo" las investigaciones necesarias para conocer el motivo de "este lamentable accidente".

El Gobierno indicó que está "desde el primer momento" siguiendo la situación y la respuesta de los diferentes equipos de emergencia, protección civil, fuerzas de seguridad y transportes, a quienes les transmitió indicaciones para prestar todo el apoyo que se precise.

También apuntó estar en contacto "permanente" con el Ayuntamiento de Lisboa y colaboración "estrecha".

El Gobierno expresó, además, su "profunda consternación y solidaridad" con las víctimas y sus familias.

El dispositivo conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.