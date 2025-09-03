Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.8°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Europa | Portugal

Lisboa: Al menos 15 muertos y 18 heridos por descarrilamiento de funicular turístico

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El hecho ocurrió en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), en el centro de la ciudad.

El gobierno indicó que realizarán "a su debido tiempo" las investigaciones necesarias para conocer el motivo de "este lamentable accidente".

Lisboa: Al menos 15 muertos y 18 heridos por descarrilamiento de funicular turístico
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas -cinco de ellas en estado grave- después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles.

Las cifras fueron informadas en una rueda de prensa en terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

En un comunicado, el Ejecutivo subrayó que la prioridad inmediata son las víctimas y que las autoridades competentes realizarán "a su debido tiempo" las investigaciones necesarias para conocer el motivo de "este lamentable accidente".

El Gobierno indicó que está "desde el primer momento" siguiendo la situación y la respuesta de los diferentes equipos de emergencia, protección civil, fuerzas de seguridad y transportes, a quienes les transmitió indicaciones para prestar todo el apoyo que se precise.

También apuntó estar en contacto "permanente" con el Ayuntamiento de Lisboa y colaboración "estrecha".

El Gobierno expresó, además, su "profunda consternación y solidaridad" con las víctimas y sus familias.

El dispositivo conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada