Drones ucranianos atacaron central eléctrica rusa

La central eléctrica de Shatura, a 100 kilómetros al Este de Moscú, sufrió un ataque de drones ucranianos, informó este domingo el gobernador regional, Andréi Vorobiov.

"Esta mañana, la central eléctrica de Shatura fue atacada por drones. Algunos fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea, pero otros impactaron en el territorio de la central. Se produjo un incendio en las instalaciones; ya ha sido contenido y los servicios de emergencia continúan trabajando en ello", comunicó Vorobiov.

Por su parte, los servicios de emergencia señalaron que se incendiaron tres transformadores eléctricos de 65 metros cuadrados cada uno.

Según el gobernador de la región que rodea la capital rusa, aunque el suministro eléctrico no se vio interrumpido, las autoridades vieron la necesidad de conectarlo rápidamente a las líneas de emergencia y, para mantener el suministro de calefacción, también tuvieron que desplegar unidades de calderas móviles.

No se registraron víctimas mortales ni heridos.

Vorobiev adelantó que a las 13:00 (hora de Moscú) celebrarán una reunión con los servicios de emergencia para determinar cómo restaurarán la infraestructura dañada. Mientras tanto, el alcalde de Moscú informó que se habían derribado tres drones que se dirigían a la capital rusa.

Los servicios de emergencia de la región de Vorónezh también informaron de un incendio en la ciudad de Novovorónezh, a 40 kilómetros de la capital regional.

"Esta noche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron un dron sobre la región de Riazán. Según información preliminar, no hay víctimas. Los restos derribados provocaron un incendio en una empresa, pero fue extinguido rápidamente", publicó en sus redes sociales el gobernador regional, Pável Malkov.

A las 05:48 de la mañana (hora de Moscú), el Ministerio de Defensa ruso comunicó haber derribado durante la noche un total de 75 drones ucranianos.

Aunque la mayoría de ellos (36) fueron derribados sobrevolando el mar Negro, otros fueron alcanzados en las regiones rusas de Briansk (nueve), Vorónezh (siete), Krasnodar (cuatro), Smolensk (tres), región de Moscú (dos), Bélgorod (dos), Kaluga (uno) y Riazán (uno).

También fueron interceptados 10 drones en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.