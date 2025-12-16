Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.2°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelenski

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El canciller alemán buscaba que Rusia cesara sus ataques como gesto de buena voluntad.

"Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra", replicó el vocero Dmitri Peskov.

El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelenski
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Kremlin rechazó este martes la tregua navideña propuesta por el canciller alemán, Friedrich Merz, y apoyada por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, tras las consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín.

"Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que el cese de las hostilidades "depende de si llegamos o no a un trato, como dice el presidente (de EE.UU., Donald) Trump".

"Si los ucranianos se dejan llevar por el deseo de sustituir la búsqueda de un acuerdo con soluciones cortoplacistas e inviables, entonces difícilmente estaremos preparados para participar en ello", apuntó.

Subrayó que la postura rusa es "bien conocida y es consecuente" y se mostró "convencido" de que es comprendida tanto por Washington como por Kiev.

"Queremos detener la guerra, lograr nuestros intereses y garantizar la paz en Europa de cara al futuro", subrayó.

Merz propuso el lunes una tregua navideña, que fue inmediatamente apoyada por Zelenski, quien destacó que EE.UU. también la secundó.

El canciller se dirigió al Kremlin para que cese los ataques contra el país vecino al menos durante las fiestas navideñas como gesto de buena voluntad de cara a un alto al fuego definitivo.

Con respecto a los temas abordados en Berlín, que incluían la concesión de garantías de seguridad para Kiev, Peskov subrayó que Moscú no reaccionará "a las publicaciones de la prensa".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada