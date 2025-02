"Hagámoslo", dice Zelenski tras diálogo pro paz de Trump con él y con Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron los próximos pasos conjuntos para detener la guerra y lograr "una paz duradera y sólida".

"Como dijo el presidente Trump, hagámoslo", afirmó el líder de Kiev en sus redes sociales al informar del contenido de la conversación, que se produjo poco después de que Trump acordara por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, dar un impulso al proceso de paz que la nueva administración estadounidense promueve para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump también informó a Zelenski de su conversación previa con Putin.

Durante la llamada, Zelenski ofreció a Trump compartir con EE.UU. la experiencia de Ucrania en el desarrollo de drones y de otras capacidades tecnológicas en las que Kiev ha logrado avances durante la guerra.

"Le estoy agradecido al presidente Trump por su interés en lo que podemos conseguir juntos", escribió Zelenski en sus redes sociales.

Ambos dirigentes también hablaron del encuentro mantenido el miércoles en Kiev por Zelenski con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, que presentó a la administración ucraniana un borrador de acuerdo económico que dé beneficios a EEUU y garantice el apoyo de Washington a Ucrania.

Zelenski dijo que el documento versa sobre "seguridad, cooperación económica" y acceso a recursos naturales.

I had a long and detailed conversation with President Trump. I appreciate his genuine interest in our shared opportunities and how we can bring about real peace together.



We discussed many aspects—diplomatic, military, and economic—and President Trump informed me about what… pic.twitter.com/flmigxqtbl