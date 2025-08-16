Síguenos:
Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Hillary Clinton: Si Trump logra acabar la guerra en Ucrania, lo nominaría para el Nobel de la Paz

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La ex candidata presidencial demócrata afirmó que, si bien su objetivo no es "permitir la capitulación ante Putin", el fin del conflicto merecería el premio.

Hillary Clinton: Si Trump logra acabar la guerra en Ucrania, lo nominaría para el Nobel de la Paz
 EFE (archivo)
La demócrata Hillary Clinton, ex primera dama y candidata presidencial de su partido en las elecciones de 2016, que perdió ante Donald Trump, admitió este viernes que estaría dispuesta a nominar a Trump para el premio Nobel de la Paz si el magnante republicano logra poner fin a la guerra en Ucrania.

Clinton se expresó así este viernes en el podcast Raging Moderates, en el que dijo que Trump "quiere con toda su voluntad recibir el Nobel de la Paz, y francamente, si pudiera poner fin a esta guerra terrible...".

A continuación enumeró las condiciones que deberían reunirse para llegar a una paz aceptable, y que parecen muy lejos de lo que Rusia está dispuesta a conceder: un alto el fuego sin intercambio de territorios, retirada rusa de todos los territorios ucranianos ocupados, y que Rusia no amenace a la seguridad de Europa; en resumen, "sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor".

"Mire, si pudiéramos lograr todo eso, y si el presidente Trump fuera el arquitecto, lo nominaría para el premio Nobel de la Paz, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante (Vladímir) Putin, fomentada por los Estados Unidos", zanjó.

Las palabras de Clinton se conocieron solo horas antes de que Trump y Putin se reunieran el viernes en Anchorage (Alaska) en una cumbre inédita que se cerró sin acuerdo para un alto el fuego en Ucrania.

Trump nunca ha ocultado su interés por lograr el Nobel de la Paz, para lo cual ha promovido acuerdos en conflictos lejanos como los que enfrentan a Ruanda y República Democrática del Congo, o Armenia y Azerbaiyán, pero hasta ahora se le resisten los dos conflictos más relevantes para la geopolítica, como son el de Ucrania y la guerra en Gaza.

