La empresa gasística ucraniana sufre el mayor ataque ruso de toda la guerra

La empresa pública de gas y petróleos de Ucrania, Naftogaz, sufrió la pasada noche el mayor ataque ruso contra sus infraestructuras en toda la guerra, según dijo la compañía en un comunicado que explica que sus instalaciones en las regiones de Járkov y Poltava fueron el blanco de un bombardeo de Rusia con 35 misiles y 60 drones.

"Es el ataque más masivo contra nuestra infraestructura de producción de gas desde el comienzo de la guerra a gran escala", agrega la nota publicada por el director general de Naftogaz, Serguí Koretski, en su cuenta de Facebook.

Koretski explicó, sin dar cifras exactas, que una parte de los misiles y drones fueron derribados por las defensas aéreas del Ejército ucraniano, mientras que otros no pudieron ser interceptados y provocaron daños "críticos" en una parte sustancial de las instalaciones afectadas.

El director general de la empresa dijo que el ataque fue dirigido contra infraestructura de producción de gas que se utiliza con fines civiles en Ucrania y lo calificó de acto de "terror" sin ninguna justificación militar.

Koretski denunció que Rusia busca dejar a los hogares ucranianos sin calefacción de cara al invierno.

Rusia ha llevado a cabo desde el comienzo de la guerra distintas campañas de bombardeos masivos contra el sistema energético ucraniano que obligaron en su día a introducir cortes en el suministro de luz y calefacción.

El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó en septiembre con nuevos bombardeos contra el sector energético de Ucrania, que a su vez lleva a cabo ataques con drones prácticamente diarios contra refinerías rusas que han provocado escasez de gasolina en varias regiones de la Federación Rusa.