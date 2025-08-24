El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este domingo un nuevo canje de prisioneros anunciado por Moscú, aunque no mencionó el número de cautivos intercambiados.

En una publicación en redes sociales, el mandatario indicó que entre los liberados hay prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Guardias de Fronteras del Estado y de la Guardia Nacional, y también civiles. La mayoría de ellos estaban recluidos desde 2022, el año que comenzó la invasión rusa.

"Traemos a casa al periodista Dmitro Jiliuk, que fue secuestrado en la región de Kiev en marzo de 2022. Por fin está en casa, en Ucrania", detalló Zelenski.

Con anterioridad, el Ministerio de Defensa ruso había informado que fueron canjeados 146 prisioneros de cada bando, en un intercambio que se efectuó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

Según esta fuente, además de los militares, Ucrania entregó hoy a Rusia a ocho residentes de la región de Kursk, donde las fuerzas de Kiev llevaron a cabo una operación militar entre agosto de 2024 y abril de 2025.

LEER ARTICULO COMPLETO