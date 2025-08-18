Trump: En "una o dos semanas" se sabrá si hay un acuerdo de paz para Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que llevará "una o dos semanas" saber si habrá o no opciones de lograr la paz en Ucrania, lo que apunta a que el mandatario marcará un nuevo plazo para lograr que Kiev y Moscú se sienten a hablar.

"Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben", dijo Trump durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos.

Uno de ellos es el primer ministro británico, Keir Starmer, que confió en que se dará un "paso histórico" para la seguridad de Ucrania y Europa y se mostró optimista de que se podrán lograr "avances reales hacia un resultado justo y duradero" en el conflicto.

"Creo que es una reunión crucial. Como grupo, creo que hemos tenido conversaciones telefónicas varias veces, señor presidente (Trump), pero ahora podemos reunirnos para avanzar", añadió.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó para que Europa esté presente en una eventual reunión trilateral con los mandatarios de Rusia, Estados Unidos y Ucrania para "hacer un seguimiento" de las negociaciones de paz.

"Necesitaríamos una reunión a cuatro, porque estamos hablando de garantías de seguridad, estamos hablando de la entera seguridad del continente europeo", declaró desde la Casa Blanca.

Además de Starmer y Macron, a la reunión acudieron el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

Trump: "Hay que hablar de posibles intercambios de territorio"

Al inicio de la cita, Trump dijo que es necesario hablar de "posibles intercambios" de territorio en Ucrania, en referencia a las exigencias planteadas por Moscú para alcanzar la paz.

"Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa la zona de guerra, las líneas de guerra que son bastante obvias, y muy tristes, de hecho", manifestó.