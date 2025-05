Ucrania y sus principales socios europeos exigen a Rusia una tregua de 30 días

Ucrania, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia exigen a Rusia que declare el lunes un alto el fuego por tierra, mar y aire, con una duración inicial de 30 días que dé un impulso a las negociaciones para poner fin a la guerra, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras reunirse en Kiev con los líderes del resto de países citados.

Zelenski explicó que este posicionamiento común de Kiev y sus principales socios europeos ha sido tomado en coordinación con Estados Unidos, y adelantó que la negativa de Moscú a dar este paso podría conllevar la adopción de nuevas sanciones internacionales contra los sectores energético y bancario de Rusia.

Según explicó en la misma rueda de prensa conjunta el presidente francés, Emmanuel Macron, EEUU se ocupará de verificar el cumplimiento del alto el fuego si se hace efectivo. En caso de violación de la tregua, dijo el presidente francés, Rusia será castigada con "sanciones masivas" coordinadas entre Europa y EEUU.

Macron agregó que el cese de las hostilidades permitiría que empezara a negociarse de "inmediato" sobre los territorios en disputa en esta guerra.

Los primeros ministros de Reino Unido y Polonia, Keir Starmer y Donald Tusk, y el canciller alemán, Friedrich Merz, secundaron lo anunciado por Zelenski y Macron en el palacio presidencial de Marinski en Kiev.

Together in Kyiv at the meeting of the Coalition of the Willing — five of us in person, joined online by leaders from over 30 countries, the EU, and NATO — we discussed what is urgently needed to achieve peace.

