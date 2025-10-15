Washington: "La guerra en Ucrania terminará bajo la responsabilidad de Trump"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que la guerra en Ucrania terminará "bajo la responsabilidad" del presidente estadounidense, Donald Trump, al tiempo que incidió en que todos los miembros de la OTAN deben contribuir a la iniciativa aliada con la que se compra material militar a Washington para enviarlo a Kiev.

"Esta guerra no empezó bajo la responsabilidad del presidente Trump, pero terminará bajo ella", declaró durante la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania celebrada en Bruselas.

En otro momento de su intervención, Hegseth dijo que, si la guerra de Rusia contra Ucrania no termina y "no hay camino a la paz en el corto plazo, entonces Estados Unidos, junto a sus aliados, dará los pasos necesarios para imponer un coste a Rusia por su continua agresión".

"El Departamento de Guerra (estadounidense) está preparado para desempeñar su papel, de una forma que solo Estados Unidos puede hacerlo", aseveró.

Aseguró que bajo el liderazgo "firme" de Trump se pondrá fin a la guerra en Ucrania.

"La guerra debe terminar. Como le vimos hacer en Gaza y Oriente Medio, Trump sabe cómo forjar la paz, crear oportunidades en situaciones y escenarios en los que la paz parece lejana. Solo él tiene la capacidad para eso", destacó.

Exigencias a la OTAN

Hegseth también se refirió a la iniciativa de la OTAN de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), con la que los aliados compran material militar estadounidense para enviarlo a Kiev.

Detalló que los aliados de la OTAN han comprometido "más de 2.000 millones de dólares en asistencia de seguridad mediante PURL desde agosto".

"Los aliados a menudo dicen que la seguridad de Ucrania es sinónimo de la seguridad europea. Por tanto, es hora de que los aliados de la OTAN conviertan los palabras en hechos mediante inversiones en PURL. Todos los países de esta mesa, sin aprovechados", comentó.

En una declaración ante la prensa junto al ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmyhal, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que ya se han sumado a la iniciativa PURL más de la mitad de los países de la Alianza, y apuntó que "más de 16, 17 aliados" están comprometidos ahora con ese mecanismo.

The 31st meeting of the Ukraine Defense Contact Group.



In my address to our partners, I focused on our key priorities:

📌 PURL initiative

We thank all those who have joined and welcome the new participants. We thank all those who have joined.

📌 Ukrainian Drones and Missiles… pic.twitter.com/vwKzPqrMJJ — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 15, 2025

Solicitud de fondos y "auténtica presión global"

Por su parte, Shmyhal expuso durante la reunión del grupo de contacto que entre las prioridades de material militar para su país en 2025 y 2026 se encuentran las entregas mediante PURL y también recibir misiles de largo alcance como los Tomahawk que tiene Estados Unidos.

"Necesitamos combinar nuestros drones de ataque profundo con los misiles de ataque profundo de nuestros socios. Insto a esto. Pido este tipo de apoyo", declaró.

Además, precisó que para 2026 Ucrania estima que necesitará 120.000 millones de dólares para financiar su defensa y que el propio país podrá asumir la mitad de esa cantidad.

Pidió que la otra mitad la cubran sus socios y para ello propuso que los países que le ayudan en Europa y otras partes del mundo dediquen "no menos del 0,25% de su PIB al apoyo militar a Ucrania".

Agregó que, si no es posible reunir esos 60.000 millones de dólares entre los socios europeos y no europeos, la opción que queda es la de préstamos respaldados por los activos rusos congelados.

Afirmó que Ucrania nunca quiso "esta guerra", sino que quiere la paz, una paz "basada en la justicia y el Derecho Internacional".

"Apreciamos todos los esfuerzos personales del presidente Trump para llevar a Rusia a las negociaciones de paz, pero Rusia cree todavía que puede ganar más influencia con bombas", expuso.

Señaló que cada noche las ciudades ucranianas sufren ataques y que por ese motivo se necesita "auténtica presión global fuerte en respuesta a la elección de Rusia de seguir con esta guerra".

Acuerdos de defensa

La reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania la presidieron los ministros de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y Reino Unido, John Healey.

En una rueda de prensa posterior, Pistorius afirmó que Alemania está apoyando a Ucrania con alrededor de 9.000 millones de euros este año y que esa cantidad incluye un paquete de 2.000 millones que se está preparando.

Healey dijo que, desde que hace ocho meses Londres y Berlín asumieron el liderazgo del grupo de contacto, sus miembros han comprometido más de 50.000 millones de libras esterlinas en apoyo militar a Ucrania.

Shmyhal detalló que hoy firmó un memorando con Alemania para fortalecer la cooperación de sus industrias de la defensa y que también se firmó otro memorando sobre una iniciativa de países nórdicos y bálticos para proporcionar equipamiento y entrenamiento a brigadas ucranianas en Polonia.