A cinco años del Brexit, la UE y Reino Unido firman acuerdo para estrechar su relación

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido llegaron a un nuevo acuerdo por el que reforzarán su relación en un amplio número de ámbitos, desde la defensa al comercio o la pesca, anunció este lunes el Gobierno británico.

Los acuerdos fueron anunciados durante la primera cumbre bilateral entre la UE y el Reino Unido tras la salida británica del bloque comunitario en 2020, que reúne hoy en el palacete de Lancaster House en Londres al primer ministro británico, Keir Starmer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

📍 in London for the first-ever EU–UK Summit.



We’ve got a real chance to turn the page and write a new chapter in our relationship.



Working together to deliver on the security of our shared continent and the prosperity of people on both sides of the Channel. pic.twitter.com/x44vlKCXE6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2025

Today we struck a landmark deal with the EU.



A deal that is in the national interest: delivering more jobs, cheaper bills and secure borders. pic.twitter.com/fM5BjJGhhe — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 19, 2025

Según un comunicado difundido por Downing Street (oficina del primer ministro británico), Londres y Bruselas alcanzaron un nuevo acuerdo pesquero por 12 años, como pretendía la UE, que a cambio reducirá las cargas administrativas para que la industria agroalimentaria británica pueda exportar a los Veintisiete.

Ese pacto sanitario y fitosanitario, de duración ilimitada, obligará al Reino Unido a alinear sus estándares con los de la UE y permitirá eliminar controles a productos animales y vegetales y reducir los tiempos de espera en las aduanas.

El primer ministro recuerda en la nota que las exportaciones británicas a la UE han caído un 21% y las importaciones un 7% tras el Brexit, algo que el acuerdo prevé paliar con más facilidades para productos británicos como salchichas o hamburguesas.

También se ha llegado a un entendimiento para "cooperar" en un programa de movilidad juvenil, que contemplaría la introducción de cuotas y sería limitado en el tiempo, según el comunicado de Londres, que pese a todo no ofreció más detalles sobre este punto, uno de los que más interés levantaba en los Veintisiete.

Como estaba previsto, la UE y el Reino Unido cerraron una nueva Asociación en Seguridad y Defensa, que permitirá a la industria militar británica participar en el fondo de defensa comunitario.

This is a new chapter in our 🇪🇺🇬🇧 partnership.



Starting with our Security & Defence Partnership.



It’s first step towards the UK’s participation in our defence industrial readiness SAFE ↓ https://t.co/pexS79xQAO — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2025

Acceso a datos comunitarios

El Ejecutivo agregó que el Reino Unido iniciará conversaciones sobre el acceso a los datos de imágenes faciales de la UE por primera vez, además de los acuerdos existentes para los datos de ADN, huellas dactilares y matriculación de vehículos.

Esto mejorará la capacidad para atrapar a delincuentes peligrosos y garantizar que comparezcan ante la justicia con mayor rapidez.

Los turistas británicos podrán utilizar más puertas electrónicas en Europa, poniendo fin a las filas en los controles fronterizos, mientras que las mascotas también podrán viajar con mayor facilidad gracias a la introducción de "pasaportes para mascotas" para perros y gatos del Reino Unido.

Según el Gobierno, una cooperación más estrecha en materia de emisiones mediante la vinculación de los respectivos Sistemas de Comercio de Emisiones mejorará la seguridad energética del Reino Unido y evitará que las empresas se vean afectadas por el impuesto al carbono de la UE, que entrará en vigor el próximo año.

En conjunto, se prevé que los Sistemas de Comercio de Emisiones añadan casi 9.000 millones de libras (10.710 millones de euros) a la economía del Reino Unido para 2040.

Las exportaciones británicas de acero están protegidas de las nuevas normas y aranceles restrictivos de la UE.

"Mirar hacia adelante"

"Es hora de mirar hacia adelante. De dejar atrás los debates obsoletos y las luchas políticas para encontrar soluciones prácticas y de sentido común que beneficien al pueblo británico. Estamos dispuestos a colaborar con nuestros socios si eso significa mejorar la vida de las personas aquí en casa", dijo el primer ministro.

"De eso se trata este acuerdo: de salir al mundo una vez más, siguiendo la gran tradición de esta nación. Construyendo las relaciones que elijamos, con los socios que elijamos, y cerrando acuerdos en beneficio de la nación. Porque eso es lo que hacen las naciones independientes y soberanas", agregó Starmer.