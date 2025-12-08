Síguenos:
Empleados del Louvre irán a huelga por el deterioro del museo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El anuncio llega luego de la inundación de la biblioteca de antigüedades en noviembre y por el robo de joyas de la corona de Francia, que sufrió en octubre.

El objetivo del paro, anunciado para el lunes 15 de diciembre, es denunciar las condiciones de trabajo y la falta de recursos.

 EFE (referencial)

El museo también debió cerrar un espacio de oficinas y una galería de antigüedades griegas tras detectar problemas de fragilidad en las vigas.

Trabajadores del Museo del Louvre convocaron este lunes una huelga a partir del próximo día 15, que podría prolongarse los días siguientes, en un contexto de una fuerte controversia por el deterioro de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre.

El objetivo de ese paro "prorrogable", que se votó por unanimidad en una asamblea general a propuesta de las centrales CGT, CFDT y Sud, es denunciar las condiciones de trabajo y la falta de recursos, según fuentes sindicales citadas por los medios.

El anuncio de esta convocatoria llega un día después de que se supiera que el pasado 27 de noviembre resultaron dañados varios cientos de libros antiguos por una inundación causada por la avería de unas tuberías, en la biblioteca de antigüedades.

El 17 de noviembre, el museo cerró un espacio de oficinas y, por precaución, una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del complejo.

Pero lo que ha generado más polémica en las últimas semanas es el espectacular robo del que fue víctima el 19 de octubre, en el que un grupo de ladrones que accedieron con un montacargas móvil a la galería de Apolo, en pleno día, y se llevaron joyas de la corona de Francia.

Los cuatro miembros del comando fueron detenidos, pero las joyas no han podido ser recuperadas. El próximo miércoles en el Senado se presentarán las conclusiones de la investigación administrativa que se puso en marcha para aclarar lo ocurrido y los posibles fallos en la seguridad.

