Francia: Dos niños murieron tras explosión de edificio provocado por una mujer que se suicidó

Dos niños de 3 y 5 años murieron en una explosión ocurrida en un edificio en la localidad de Trévoux, al suroeste de Francia, situación provocada por una mujer que abrió el gas de su domicilio para suicidarse.

El hecho se produjo alrededor de las 17:30 hora local (12:30 en Chile) del lunes, dejando a dos menores fallecidos y trece heridos, y cuyo origen se conoció en la víspera cuando el cuerpo de la mujer fue localizado entre los escombros del inmueble de cuatro pisos.

La investigación, realizada por la gendarmería, concluyó que la mujer fallecida "se quitó la vida intencionadamente abriendo el gas de su vivienda", señaló la fiscal encargada del caso, Karine Malara, en un comunicado.

La potente explosión se produjo el lunes por la noche en la planta baja y los fallecidos, dos hermanos de tres y cuatro años, sufrieron un paro cardíaco.

Aunque fueron rescatados rápidamente de entre los escombros, los servicios de emergencia no pudieron reanimarlos.

Otras trece personas resultaron heridas y hospitalizadas, entre ellas la madre y el hermano mayor de los dos menores fallecidos.

Otras 53 recibieron tratamiento por lesiones leves o apoyo psicológico, según el informe de los servicios de emergencia.

El edificio siniestrado está situado cerca de un centro escolar.