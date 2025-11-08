Gobierno francés ordenó reforzar seguridad por décimo aniversario del 13-N

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, ordenó a los directores de la Policía y la Gendarmería que aumenten las medidas de seguridad "en un contexto de tensiones internas e internacionales" a cinco días de que Francia conmemore el décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

Según informó este sábado Le Figaro, Núñez envió la víspera un telegrama a los directores de la Policía Nacional y la Gendarmería, así como a los prefectos regionales, ordenando medidas de vigilancia en todo el país durante la semana del 10 al 16 de noviembre de 2025.

Francia se dispone a conmemorar solemnemente el jueves próximo los atentados del 13 de noviembre de 2015 con ceremonias presididas por el presidente francés, Emmanuel Macron, en los seis escenarios de los ataques yihadistas y en el jardín que homenajea a las 132 víctimas mortales y a quienes vivieron el ataque más mortífero en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial.

En su mensaje a los responsables de las fuerzas del orden, el ministro del Interior hizo hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad especialmente en torno a conciertos y grandes eventos festivos, con un sistema adecuado para el control de multitudes.

Ataque frustrado

Esta orden del ministro del Interior está relacionada con un proyecto reciente de atentado terrorista desarticulado por la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), según Le Figaro.

En concreto, el 10 de octubre pasado, tres francesas de 18, 19 y 21 años fueron acusadas de participar en una conspiración terrorista para atentar contra personas. El objetivo no está claramente definido, pero el plan consistía en atacar bares o salas de conciertos en la capital francesa.

Las tres jóvenes, que están prisión preventiva, fueron arrestadas en Lyon (sureste), la localidad cercana de Villeurbanne y en Vierzon (centro).

La chica de 19 años, que abandonó los estudios en secundaria y está desempleada, es considerada la cabecilla del grupo.

Fueron sus conversaciones con un islamista sobre el precio de un fusil de asalto tipo kalashnikov y la fabricación de cinturones explosivos las que permitieron a la DGSI descubrir el plan que tramaba con las otras dos sospechosas.

Este es el sexto atentado terrorista frustrado en Francia desde principios de año, según informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista a Le Figaro.