Sarkozy recibió amenazas en su primer día de prisión

El expresidente francés Nicolas Sarkozy recibió amenazas de otros reos durante su primera noche en prisión, lo que ha motivado la apertura de una investigación de la Fiscalía que ha conducido al interrogatorio de tres internos.

Según revela este miércoles la emisora Europe 1, varios vídeos grabados con teléfonos móviles clandestinos en posesión de prisioneros de la parisiense cárcel de La Santé, donde está recluido Sarkozy desde este martes, fueron difundidos a través de las redes sociales.

En los mismos se aprecia cómo otros reos insultan y amenazan al expresidente, que ingresó en ese centro por una condena a cinco años de cárcel por la financiación ilegal, con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, de la campaña electoral que le condujo al Elíseo en 2007.

En los vídeos se ve cómo esos insultos y amenazas son proferidos a través de las ventanas desde céldas cercanas a la de Sarkozy, que se encuentra en una zona protegida y aislada del resto de los reclusos.

Al menos uno de esos vídeos ha sido autentificado y ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, que la ha puesto en manos de la policía judicial, según Europe 1.

Un primer registro de varias celdas permitió a los agentes confiscar varios teléfonos y colocar bajo vigilancia a tres reclusos.

Será custodiado por dos policías instalados en una celda vecina

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó este miércoles que el expresidente será custodiado por dos agentes de seguridad instalados en una celda vecina a la suya "ante las amenazas que pesan sobre él".

Dos agentes han sido asignados a la seguridad penitenciaria de Sarkozy por decisión del Ministerio del Interior, dijo Nuñez, en una entrevista hoy con Europe 1 y CNEWS, al confirmar una información publicada por TF1-LCI sobre una disposición tomada conjuntamente con el titular de Justicia, Gérald Darmanin.

"Es una decisión destinada a garantizar su seguridad", manifestó Nuñez, al confirmar que estos dos agentes del Servicio de Protección (SDLP) estarán, por lo tanto, en la celda contigua al equipo de seguridad 24 horas del expresidente.

Precisó que el exjefe de Estado se beneficia de un sistema de protección, dado su estatus y las amenazas que pesan sobre él, y este sistema se ha mantenido durante su detención.

Esa protección se mantendrá el tiempo "que sea necesario", declaró el anterior prefecto de la Policía de París.