Haití aprueba decreto electoral y activa camino hacia sus primeros comicios en una década

El Gobierno de Haití aprobó este martes un decreto electoral que permitirá celebrar elecciones generales el próximo 30 de agosto de 2026, en un país que lleva casi 10 años sin representantes electos debido a la ausencia de comicios en los plazos legales, y que atraviesa una profunda crisis política y de seguridad.

"La prioridad absoluta es la organización inminente de las elecciones. Se movilizarán todos los recursos del Estado para alcanzar este objetivo", anunció la oficina del primer ministro en un comunicado, en el que anuncia la adopción y posterior publicación del proyecto de decreto electoral en el diario oficial Le Moniteur.

"El camino hacia las elecciones es irreversible, y el Gobierno seguirá cooperando con todas las instituciones y socios nacionales para respetar escrupulosamente el calendario electoral", prosigue el comunicado gubernamental.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití se celebrará el 30 de agosto de 2026, según el calendario electoral presentado el mes pasado por el Consejo Electoral Provisional (CEP) al Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Una segunda vuelta debería celebrarse el 6 de diciembre de ese mismo año, de acuerdo con la información del CEP, que prevé que el país pueda contar con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.

Según afirmó el Gobierno, el nuevo paso anunciado hoy "constituye una señal clara dirigida a la nación y a la comunidad internacional", que demuestra que el Gobierno y el Consejo Presidencial de Transición actúan "con responsabilidad, determinación y compromiso para garantizar el retorno a una gobernanza plenamente democrática".

El proyecto de decreto electoral fue examinado "con rigor" y aprobado por unanimidad el lunes por el Consejo de Ministros.

El CPT, formado el año pasado, había previsto en principio la celebración de elecciones para 2025 para dotar al país de presidente, senadores, diputados y alcaldes, ya que Haití cumplió el pasado 7 de febrero cuatro años sin un Gobierno electo en las urnas, en medio de una grave crisis, marcada por el deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad, y la inseguridad alimentaria.

Los últimos comicios celebrados en el país tuvieron lugar entre 2015 y 2016, durante un período de transición, que terminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2020, cinco meses después de que el Consejo Superior Judicial de Haití pusiera fin a su mandato.