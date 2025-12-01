Joven se casó con el cadáver de su novio, asesinado por una división de castas

Una mujer se casó en la India con el cadáver de su novio asesinado, informaron este lunes medios locales, que incluso difundieron imágenes del evento.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Nanded, en el estado de Maharashtra, en la zona occidental del país.

La joven novia, Anchal Mamidwarm, de 21 años, explicó a los medios que, luego de pasar tres años juntos, su familia (la de ella) se enteró y, como él era pertenecía a un grupo de dalits ( "intocables") en el sistema de castas indias, se opuso al matrimonio.

En las imágenes difundidas por la prensa se observa cómo la joven se aplica en su cabello polvo sindoor, una sustancia roja que las mujeres casadas se ponen en la raya del cabello como símbolo del matrimonio.

Frente a ella se ve el cuerpo de su pareja, envuelto en un manto blanco.

Divisiones antiguas

El sistema de castas hindú, arraigado en textos antiguos, históricamente colocaba en la cima a grupos como sacerdotes y eruditos, y a aquellos históricamente fuera del sistema, conocidos como dalits o "intocables", en la parte inferior, enfrentando una discriminación significativa.

Este sistema impone una jerarquía social compleja que, tradicionalmente dividía a la sociedad en grupos basados en el nacimiento y la ocupación familiar. Aunque fue prohibida en la India independiente, sus efectos culturales y sociales persisten, contribuyendo a la desigualdad.

Según el censo de 2011, los dalits comprendían el 16,2 por ciento de la población india.

El país no ha contado oficialmente su población total desde 2011, cuando superó los 1.200 millones de habitantes. Las estimaciones actuales sitúan la cifra por encima de los 1.450 millones, y se espera que el próximo censo confirme oficialmente al país asiático como la nación más poblada del mundo.