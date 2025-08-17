Jóvenes indios construyeron torre humana de 10 pisos en honor a Krishna
Fernando De Paul fue el blanco de los memes tras la caída de Colo Colo ante la UC en el Monumental
Los Jaivas celebró 62 años en el Teatro Municipal de Viña del Mar
Al filo del plazo, oficialismo y oposición inscribieron pactos parlamentarios
Jóvenes indios construyeron torre humana de 10 pisos en honor a Krishna
La formación de la U para recibir a Audax Italiano en el Estadio Nacional
Bolivia acude a las urnas en medio de denuncias de campaña sucia y llamados a votar nulo
Un equipo de jóvenes indios, conocidos como "govindas", hizo historia al construir una pirámide humana de 10 pisos de altura durante la vibrante celebración del Dahi Handi en la ciudad de Bombay, un tradicional festival hindú que recrea una travesura divina.
El logro sin precedentes fue alcanzado este sábado por el grupo Konkan Nagar Govinda Pathak en la localidad de Thane, en el área metropolitana de Bombay.
Miles de espectadores aclamaron la hazaña, que superó el récord anterior de nueve pisos y culminó con la ruptura de la "handi", una vasija de barro colgada en lo alto y llena de suero de leche, miel y frutos secos.
El Dahi Handi se celebra anualmente durante el Janmashtami, el festival que conmemora el nacimiento del dios Krishna. La tradición se basa en las leyendas de la infancia de Krishna, conocido por robar mantequilla y otros productos lácteos que se guardaban en vasijas fuera de su alcance.