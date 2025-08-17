Un equipo de jóvenes indios, conocidos como "govindas", hizo historia al construir una pirámide humana de 10 pisos de altura durante la vibrante celebración del Dahi Handi en la ciudad de Bombay, un tradicional festival hindú que recrea una travesura divina.

El logro sin precedentes fue alcanzado este sábado por el grupo Konkan Nagar Govinda Pathak en la localidad de Thane, en el área metropolitana de Bombay.

Miles de espectadores aclamaron la hazaña, que superó el récord anterior de nueve pisos y culminó con la ruptura de la "handi", una vasija de barro colgada en lo alto y llena de suero de leche, miel y frutos secos.

El Dahi Handi se celebra anualmente durante el Janmashtami, el festival que conmemora el nacimiento del dios Krishna. La tradición se basa en las leyendas de la infancia de Krishna, conocido por robar mantequilla y otros productos lácteos que se guardaban en vasijas fuera de su alcance.

